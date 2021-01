Lautaro Martinez carico per la qualificazione: “Avanti in...

Lautaro Martinez carico per la qualificazione: “Avanti in Coppa Italia!”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Dopo la vittoria di oggi in Fiorentina-Inter, con conseguente qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia (vedi articolo), Lautaro Martinez ha affidato i suoi commenti al suo profilo “Instagram” ufficiale

TANTA CARICA – Lautaro Martinez, uscito nel secondo tempo di Fiorentina-Inter per favorire l’ingresso del match-winner Romelu Lukaku, ha affidato ai suoi canali social l’esultanza per la vittoria di oggi. L’argentino ha sottolineato il traguardo raggiunto dalla squadra nerazzurra, che adesso nei quarti di finale della competizione affronteranno il Milan nel derby: “Avanti in Coppa Italia!”.