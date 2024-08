Lautaro Martinez suona la carica: «Caccia alla miglior condizione»

Lautaro Martinez continua con i suoi allenamenti ad Appiano Gentile, anche e soprattutto in vista di Genoa-Inter del prossimo sabato. L’argentino suona la carica e rende chiara la sua intenzione di recuperare la miglior condizione.

CACCIA ALLA CONDIZIONE – Lautaro Martinez si prepara in vista di Genoa-Inter. L’argentino non sarà probabilmente insieme alla squadra per l’amichevole di domani a Londra contro il Chelsea, per restare ad Appiano Gentile e proseguire con il recupero della forma partita. Lo stesso argentino sembra confermarlo, con una foto pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, proprio dall’allenamento odierno. Queste le sue parole a corredo: “Continuiamo con la preparazione per giungere all’inizio del campionato nella migliore condizione”. Insomma, tanta voglia per il capitano di rientrare in campo. E, ormai, manca soltanto una settimana.