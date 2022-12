Lautaro Martinez e Brozovic, ultimi a rientrare all’Inter: fissata la data − SM

Lautaro Martinez e Brozovic saranno gli ultimi giocatori dell’Inter a rientrare ad Appiano Gentile. Entrambi hanno concluso il Mondiale proprio all’ultimo giorno. Il rientro è stato fissato

RIENTRO − Sia Lautaro Martinez che Marcelo Brozovic rientreranno all’Inter con serenità e boria. Il Toro è diventato campione del Mondo, mentre il secondo ha raggiunto una meritata medaglia di bronzo. Simone Inzaghi li aspetta entrambi in vista della gara d’apertura contro il Napoli. Secondo Sport Mediaset, dopo i giorni di vacanza, i due sono attesi per il 29-30 dicembre. Dunque non faranno parte dell’ultima amichevole precampionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia.