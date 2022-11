Lautaro Martinez, la benedizione di un ex attaccante in vista del Mondiale

Tutto il Mondo si prepara a puntare gli occhi sul Mondiale, che inizia ufficialmente domenica con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Tra le favorite anche l’Argentina di Lautaro Martinez. Proprio La Scaloneta ha ricevuto le parole di fiducia di un ex grande attaccante: Wayne Rooney, che ne ha parlato al Times.

FAVORITI – Wayne Rooney non ha dubbi. Lautaro Martinez e compagni sono i favoriti per la vittoria del Mondiale. L’ex grande attaccante del Manchester United ne ha parlato in questi termini: «Credo che siano i favoriti. A differenza del 2018 hanno giocatori solidi e di ottimo livello attorno a Messi. Uno di questi è Lautaro Martinez, ma ci sono anche Leandro Paredes, Rodrigo De Paul e, ovviamente, Ángel Di María. Inoltre Messi, secondo me, è il migliorel al Mondo. Cristiano Ronaldo è più goleador».