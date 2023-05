Lautaro Martinez, Barella e Bastoni: eccole le colonne dell’Inter – TS

TuttoSport pone il focus su tre giocatori fondamentali per l’Inter, ovvero Lautaro Martinez, Barella e Bastoni. Questi sono ormai diventati le colonne portanti della squadra nerazzurra

COLONNE – Lautaro Martinez, Barella e Bastoni. I tre sono diventati ormai i punti cardine dell’Inter e le uniche colonne rimaste dell’Inter Scudettata di Conte, come ricorda giustamente TuttoSport – escludendo Lukaku – . Tutto il resto intorno a loro è cambiato, per cessioni sul mercato o per mutamenti nelle gerarchie calcistiche. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e altrettanti hanno lasciato Milano. In tale tourbillon di avvicendamenti non sono mai stati in dubbio nelle gerarchie dell’allenatore i tre reduci più inossidabili dello scudetto. Già pilastri, ma ancora giovani. Barella è il più anziano del terzetto: 26 anni. Lautaro, classe 1997 come Nicolò, li compirà il 22 agosto. Bastoni ha festeggiato 24 anni il 13 aprile. Sono stati tutti importantissimi in stagione. Barella ha realizzato il primo dei 3 gol al Benfica a San Siro. Lautaro Il gol del 1-0 nell’euroderby di ritorno. Bastoni ha contribuito a rendere solido il muro interista in Europa, confezionando assist determinanti: curiosamente due su tre proprio a beneficio di Barella. E su di loro che Simone Inzaghi punta per la partita contro il Manchester City a Istanbul.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi