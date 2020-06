Lautaro Martinez-Barcellona, la risposta sull’utilizzo di un fondo

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è l’obiettivo numero uno del mercato del Barcellona. Il club spagnolo, secondo quanto riportato da “La Repubblica” sarebbe disposto disposto ad avvalersi di un fondo di investimento per poter pagare la clausola presente sul contratto (QUI i dettagli). Il Mundo Deportivo, però, riporta le secche smentite del club spagnolo.

SMENTITA – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, arrivano secche smentite dal Barcellona sull’articolo apparso oggi su “La Repubblica”. Fonti dei blaugrana consultate dal giornale spagnolo, hanno negato categoricamente che il club chiederà qualsiasi prestito da un fondo di investimento e hanno marchiato queste informazioni come una “menzogna”. I piani del Barcellona sono di chiudere l’accordo con l’Inter per Lautaro Martinez alla fine di luglio, considerando che la clausola presente sul contratto dell’argentino cessa di essere efficace dopo le prime due settimane del mese. Il club spagnolo, che corre il rischio che un club intenda pagare prima la clausola risolutoria, ritiene che dopo la pandemia di Covid-19, sia più difficile che accada, a causa della situazione economica in cui rimarranno i club. Il club spera che il calciatore vada a prezzo di mercato e, in quella situazione, sarà più facile negoziare con l’Inter, nonostante le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, che ha ribadito che per vedere Lautaro Martinez via dall’Inter c’è un solo modo: pagare la clausola.