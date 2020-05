Lautaro Martinez: Ausilio alza il muro Inter, le mosse Barcellona – Sky

Lautaro Martinez è ancora un giocatore dell’Inter e andrà via alle condizioni imposte dall’Inter. Questa è la posizione della società dopo le parole del direttore sportivo Piero Ausilio (QUI le parole del DS) che costringe il Barcellona a cambiare la sua strategia. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

MURO INTER, REAZIONE BARCELLONA – L’Inter alza il muro per Lautaro Martinez, il Barcellona dovrà fare un grosso sforzo se vorrà strappare ai nerazzurri il numero 10 argentino: «La clausola reggerà fino al 15 luglio. Ausilio vuole far vedere che l’Inter è una società forte che non svende i suoi calciatori più rappresentativi e non ha bisogno di vendere. Ora se il Barcellona vorrà andare fino in fondo dovrà fare uno sforzo notevole, alzare l’offerta che ha già fatto, come ammesso da Ausilio, se vorrà chiudere l’affare. Si parla di una grossa parte cash con inserimento di alcuni giocatori, Firpo resta il più interessante, ma non si è ancora arrivati a un accordo e il Barcellona dovrà fare uno sforzo».