Lautaro Martinez in gol con l’Argentina: 1-1 alla Bolivia al 45esimo

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez prosegue il suo buon periodo di forma con la maglia dell’Argentina. L’attaccante dell’Inter è riuscito ad andare in gol anche nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali contro la Bolivia. Di seguito tutti i dettagli

GOL DEL PAREGGIO – La partita non era iniziata bene per l’Argentina. La Bolivia, infatti, ha trovato il vantaggio con Moreno al 24esimo. La reazione arriva proprio con Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter riceve palla sull’angolo sinistro dell’area di rigore, ma il dribbling non va a buon fine. Sulla linea di fondo, però, la punta è brava a crederci con la solita cattiveria e rimpallare il rinvio del difensore. La palla deviata dal Toro finisce in rete per l’1-1 al 45′.