Lautaro Martinez: «Andiamo, continuiamo così. Forza Inter»

Lautaro Martinez si unisce al coro social dei giocatori dell’Inter dopo la vittoria di oggi contro il Cagliari, l’undicesima consecutiva per i nerazzurri che si avvicinano allo scudetto

L’Inter ha vinto il lunch match di oggi contro il Cagliari, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva che avvicina ulteriormente la squadra di Antonio Conte verso il titolo. Lautaro Martinez, che oggi ha lasciato il posto da titolare ad Alexis Sanchez, ma è comunque entrato in campo nella ripresa per dare il suo contributo, ha affidato a un post sul suo profilo instagram la soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Andiamo, continuiamo ad andare avanti. Forza Inter»