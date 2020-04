Lautaro Martinez, ancora solidarietà in Argentina: seconda donazione

Lautaro Martinez ancora protagonista per solidarietà al suo paese d’origine, Bahia Blanca. L’attaccante dell’Inter ha inviato la seconda parte della sua donazione (vedi articolo) al sindaco Héctor Gay

ANCORA SOLIDARIETÀ – “Abbiamo ricevuto la seconda parte delle donazioni da Lautaro Martínez, la sua compagna Agustina Gandolfo e la sua famiglia, per gli ospedali Municipal e Penna. Sono arrivati 3.500 camici, 1.000 litri di alcool in gel, 1.000 cuffie, 3.800 sottogola sanitari e guanti in lattice. Grazie!”. Di seguito il tweet di Héctor Gay, sindaco di Bahia Blanca in Argentina.