Lautaro Martinez o Julian Alvarez? Per Scaloni è facile in Argentina-Cile!

Lionel Scaloni è chiamato a una nuova scelta in attacco in vista di Argentina-Cile. Questa volta la decisione, tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, è piuttosto semplice.

RIENTRO – Dopo il primo blocco di tre partite di Serie A l’Inter si ferma, ma non i suoi tantissimi giocatori sparsi per il mondo e impegnati con le Nazionali. Tra questi c’è, ovviamente, anche capitan Lautaro Martinez, chiamato a rapporto da Lionel Scaloni nonostante il recente affaticamento accusato. Nell’ultima di campionato Simone Inzaghi ha nuovamente avuto a disposizione il capitano e non ha fatto a meno di utilizzarlo dal primo minuto. L’argentino è rimasto a secco di gol, ma ha lanciato il messaggio di essere tornato in forma e di avere di nuovo minuto nelle gambe. Una notizia che fa piacere, oltre che all’Inter, anche a Scaloni, che a brevissimo dovrà scegliere il suo undici titolare per Argentina-Cile.

Lautaro Martinez e Julian Alvarez, il nuovo tandem per Argentina-Cile!

NESSUNA SCELTA – Dopo aver conquistato la Copa America, la squadra di Lionel Scaloni tornerà in campo tra giovedì e venerdì notte per Argentina-Cile, prima delle due sfide valide per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Di solito una delle scelte di formazioni che è chiamato a fare il CT prima di ogni sfida vede come protagonisti Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Questa volta, però, una serie di situazione semplificano la vita di mister Scaloni. Lionel Messi, che di norma detiene il comando dell’attacco, non sarà disponibile a causa dell’infortunio rimediato proprio nella finale di Copa America. E non ci sarà neanche Angel Di Maria, che ha salutato definitivamente la Selection. Ciò indurrà Scaloni a non separare Lautaro Martinez e Julian Alvarez, che raramente hanno avuto la possibilità di giocare insieme, bensì di puntare su entrambi contemporaneamente. Un’alternativa potrebbe essere Nicolas Gonzalez, neo acquisto della Juventus, disponibile per subentrare al posto di uno dei due nel corso della sfida.