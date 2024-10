Lautaro Martinez al Pallone d’Oro: «Riconoscimento ai sacrifici!»

Lautaro Martinez è arrivato settimo al Pallone d’Oro nella cerimonia di ieri sera a Parigi. L’Inter ha pubblicato sul proprio sito le dichiarazioni del calciatore.

STATISTICHE – 24 gol in campionato, capocannoniere della Serie A e miglior giocatore della competizione, poi i numeri con l’Argentina. 5 gol in 6 partite in Copa America, la rete decisiva in finale con la Colombia. Se la stagione attuale non sta andando proprio bene quella precedente è stata da sogno. Infatti Lautaro Martinez ha ottenuto il settimo posto al Pallone d’Oro.

Lautaro Martinez, le dichiarazioni post-Pallone d’Oro!

PREMIO – Lautaro Martinez ha detto sul palco: «Per me è un piacere essere qui, ultimamente ho vinto tanti titoli importanti con Argentina e Inter. Si tratta di un onore, sono felice perché lavoriamo tanto per vincere trofei e raggiungere obiettivi di gruppo, ma questo sport ogni giorno ti incentiva al sacrificio per crescere. Devo ringraziare per il benvenuto che abbiamo ricevuto qui. Sono molto contento, competere per questo premio rappresenta un sogno, un riconoscimento per i sacrifici, per tutto il lavoro fatto e per il grande anno avuto con l’Inter. Penso sia sempre importante essere nominati per un premio individuale così prestigioso, ma il merito soprattutto va ai risultati ottenuti con le mie squadre, l’Inter e l’Argentina»