Lautaro Martinez, agente presto in Italia: obiettivo rinnovo Inter! – TS

Lautaro Martinez è il protagonista di quest’Inter. Presto arriverà il rinnovo di contratto per blindarlo. Ecco secondo TuttoSport quando è atteso il procuratore in Italia e le cifre di ritocco dell’ingaggio.

PROTAGONISTA – Non si potrebbe assolutamente pensare a un Lautaro Martinez senza Inter e viceversa. Le due parti sembrano ormai essere indispensabile e imprescindibili l’una per l’altra. L’argentino non è solo il bomber nerazzurro, con la percentuale più alta in fase di realizzazione, capace di risolvere i problemi della squadra di Simone Inzaghi. Lautaro Martinez da quest’anno è molto di più per l’Inter. Il progetto dei nerazzurri ruota intorno al Toro, al quale è stato affidato uno dei compiti più importanti che un calciatore possa avere: la fascia di capitano. Stando così le cose, dunque, il matrimonio fra l’argentino e il club interista non può che continuare.

CIFRE E DATE – I presupposti per il rinnovo di contratto con l’Inter di Lautaro Martinez ci sono tutti. Come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, Alejandro Camano, agente dell’attaccante argentino, dovrebbe arrivare in Italia alla fine del mese di novembre. Il motivo del ritorno del procuratore è proprio l’inizio di un dialogo con l’Inter circa il prolungamento del contratto, che è in scadenza nel 2026. Ovviamente è prevista una modifica dell’ingaggio di Lautaro Martinez, che ora all’Inter prende 6 milioni di euro. Secondo il quotidiano sportivo uno dei termini di paragone per il ritocco della cifra è il guadagno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Gli 8,6 milioni di euro che percepiva all’Inter il belga potrebbero essere un’indizio sul prossimo stipendio di Lautaro Martinez. La trattativa comunque non preoccupa assolutamente l’ambiente nerazzurro: entrambe le parti hanno la ferma volontà di proseguire insieme, a prescindere dalle cifre che verranno concordate.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino