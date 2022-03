Lautaro Martinez, l’agente Camaño: «Arrabbiato senza il gol. Ama l’Inter»

Lautaro Martinez ha ieri timbrato per tre volte durante Inter-Salernitana ritrovando quei gol che in campionato mancavano da dicembre. L’agente Alejandro Camaño ha parlato a Calciomercato.it del Toro e della sua fede nerazzurra

FELICITÀ − Camano ha spiegato come l’assenza del gol ha infastidito e non poco il Toro argentino: «Lautaro Martinez era molto arrabbiato. Era arrabbiato con la palla che non voleva entrare. Era un momento estremamente sensibile per un ragazzo che tiene tantissimo ai colori che difende. Ieri ho seguito anche io la gara con estrema attenzione. Siamo tutti molto felici perché è stata una serata fantastica con le sue reti, la possibilità di mettersi alle spalle quella rabbia, quelle partite senza trovare la via della rete».

INNAMORATO − Sulla fede nerazzurra, Camano non ha alcun dubbio: «C’è una stupenda corsa con il Milan ed il Napoli. Sarà bellissima questa corsa scudetto, tiene molto a vincere con l’Inter. Resta all’Inter: ha un contratto di 5 anni, si sente interista. L’Inter è la squadra del suo cuore. Si sente un tifoso in più, la sua famiglia lo è. A Milano si trovano benissimo. Posso dirlo con certezza: non c’è alcuna possibilità che Lautaro Martinez vada via dall’Inter».