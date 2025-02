Lautaro Martinez a secco, non è l’unico! Attacco inceppato – CdS

Lautaro Martinez è rimasto a secco a Torino contro la Juventus e non è una novità in questa stagione. Lui non è comunque l’unico, il racconto del Corriere dello Sport.

ZERO GOL – Lautaro Martinez è rimasto a secco in Juventus-Inter per la quarta partita consecutiva. Dal Monaco il Toro non colpisce, in campionato il suo graffio non si vede da un po’. Le sue responsabilità il capitano nerazzurro se le prende e lo stato d’animo si è palesato nel post-partita in campo. L’argentino non è l’unico colpevole però in un reparto in cui tutti stanno dando veramente poco. Compreso Marcus Thuram.

MOMENTO – Thuram ha segnato tanto nella prima parte di stagione, ma adesso vive un momento di povertà assoluta in termini realizzativi. Appena un gol nelle ultime dodici partite a cui si è aggiunta la mezz’ora impalpabile di Torino, causata anche dalla contusione alla caviglia. La colpa non è pienamente della Thu-La, perché i sostituti non hanno mai garantito certezze o contributi adeguati. Mehdi Taremi è la delusione più grande e sorgono dubbi sulla sua conferma per la prossima stagione, Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in uscita e giocano pochissimo. L’austriaco ha segnato il suo primo gol con la Fiorentina in campionato, anche Taremi e Correa sono fermi ad una rete.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno