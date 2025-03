Lautaro Martinez, 2 ipotesi per il rientro. L’Inter ha un obiettivo – TS

Lautaro Martinez è costretto a fermarsi per almeno una partita a causa di un risentimento al bicipite femorale sinistro: due le date del possibile rientro, con l’Inter che guarda in ogni caso a un grande impegno.

POSSIBILE RIENTRO – Lautaro Martinez dovrà saltare il prossimo match di Serie A che l’Inter dovrà disputare contro l’Udinese domenica 30 Marzo. Il calciatore argentino, alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro, ha già avviato il suo programma di recupero con lo staff medico nerazzurro al fine di un pronto rientro in campo. Le date del possibile ritorno sul rettangolo di gioco sono due: il derby d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan del 2 aprile e la sfida di Campionato contro il Parma del 5.

Lautaro Martinez, l’Inter ha in mente soprattutto una data

GRANDE AUSPICIO – Per quanto tali sfide rivestano un’importanza non secondaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi stagionali dell’Inter nelle rispettive competizioni, i nerazzurri sperano di avere a disposizione il miglior Lautaro Martinez soprattutto per la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco. In quell’occasione, la compagine meneghina sarà chiamata a capitalizzare le occasioni create nel corso dell’incontro per poter costruirsi un vantaggio da conservare al ritorno. Ecco che la presenza di un calciatore come l’argentino, al massimo delle sue potenzialità, potrebbe rendere molto più concreto tale proposito.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport