Lautaro Martinez-Calhanoglu, all’Inter torna il sereno: pronti alla ripresa! – TS

A un giorno dall’inizio ufficiale del raduno dell’Inter, Lautaro e Calhanoglu si mostrano di nuovo insieme e sorridenti davanti alle fotocamera. Tra i due calciatori nerazzurri è tornato il sereno.

L’INCONTRO – Sembra trascorsa un’infinità di tempo, eppure dallo sfogo di Lautaro Martinez al Mondiale per Club è passato solo un mese. Ancor meno è trascorso dalla risposta pubblicata sui social da Hakan Calhanoglu, che subito dopo aveva ribattuto al capitano dell’Inter ed anche al Presidente nerazzurro Marotta. La ferita appariva netta e incurabile, con l’addio praticamente già annunciato del centrocampista turco. Ad avvalorare la tesi, poi, le continue voci di mercato sul suo trasferimento e sui corteggiamenti da Istanbul di Galatasaray e Fenerbahce.

Lautaro-Calhanoglu, pace fatta: l’Inter torna al lavoro col sereno!

FINALE – Eppure, il finale di questa storia è del tutto diverso ed anche inaspettato. A un giorno dall’inizio del raduno dell’Inter – previsto oggi, 26 luglio, ad Appiano Gentile – Lautaro e Calhanoglu si stringono in un abbraccio e siglano la pace. I due ricominciano dal divano di casa del capitano nerazzurro che, con una foto pubblicata sui social – e, poi, repostata dal turco – ha voluto far sapere che tra i due è tornato il sereno. Il centrocampista, effettivamente, lo aveva annunciato mercoledì, quando si era presentato al centro sportivo nerazzurro per i primi test. Per arrivare all’inizio del ritiro al massimo della tranquillità, i due hanno voluto anticipare l’incontro, svolgendolo tra le mura di casa e rendendolo così anche più intimo. Oggi, quindi, Lautaro, Calhanoglu e compagni, potranno tornare a lavorare col sereno, come da anni ormai sono abituati. Niente più sirene turche, niente più screzi di spogliatoio: insieme, felici, per il bene dell’Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini