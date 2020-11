Laudrup: “Eriksen? C’è chi scrive che con l’Inter sta finendo. È dal club?”

Laudrup non capisce come faccia Eriksen a giocare così poco nell’Inter. L’ex campione danese, visto in Serie A con le maglie di Juventus e Lazio, ha parlato a TV3 SPORT in patria della situazione del centrocampista nerazzurro, con un attacco frontale a chi sta scrivendo di un addio a gennaio.

COME SI FA A GIUDICARLO? – Michael Laudrup non comprende le critiche verso Christian Eriksen: «Non capisco. Prima di tutto è ovviamente ancora un ottimo giocatore, ma dal punto di vista tattico non so cosa non vada. Si trova due centrocampisti davanti alla difesa dietro, e due attaccanti potenti davanti. Uno è un giocatore mobile (Romelu Lukaku, ndr), l’altro è bravo tecnicamente (Lautaro Martinez, ndr). In più si trova anche due ali. Non ci credo che non si sia adattato tatticamente. Possono esserci tante cose, dalla mentalità alla cultura, ma sulla tattica proprio no. Non so se ci sia un modo per tornare indietro. È chiaro che giocando poco come adesso è dura: poi, soprattutto, se la stampa locale come “La Gazzetta dello Sport”, che è di Milano, inizia a scrivere che la storia sta finendo… Ottengono queste informazioni da alcuni posti, anche dal club giusto? Potrebbe essere che debba iniziare a guardarsi intorno per qualcosa di nuovo. Non è però nemmeno facile trovare un club che voglia spendere tanti soldi per Eriksen, visto quanto poco ha giocato».

