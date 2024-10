L’attacco è il bello dell’Inter. Un po’ meno la difesa – SM

L’Inter di Simone Inzaghi si ritrova tra due fuochi. Due reparti importanti, spiega Sportmediaset: uno funziona, in crescita. L’altro invece fatica a carburare.

CONVINCERE – Con la vittoria contro il Torino, l’Inter ha dato una grande scossa alla propria classifica. I tre punti presi contro i granata è la grande occasione di lasciare distanza su Milan e Juventus che hanno perso e pareggiato. Inzaghi sa bene che ogni singolo punto guadagnato sarà fieno in cascina per continuare a tallonare il Napoli di Antonio Conte e di un super Lukaku. Come sottolineato da Sportmediaset, l’Inter vince ma ha bisogno di convincere. La prestazione contro il Torino, nonostante la vittoria, non ha convinto del tutto. Ci sono reparti che vanno e reparti che invece non funzionano.

Inter, la stessa difesa non convince

REPARTI – Se da un lato ci sta l’attacco guidato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram che è tornato a funzionare quasi alla perfezione, dall’altro lato Simone Inzaghi si ritrova una difesa che sembra non sua. Con la Thu-La che sembra sia tornata ai fasti dell’anno scorso, l’Inter – escluso Correa – è riuscito a far segnare tutto il reparto, con i gol di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi in Champions League. Quello che non funziona invece è la difesa dei nerazzurri, con un Yann Sommer che almeno in Serie A non riesce a tenere blindata la porta. La difesa dell’Inter pare non funzionare come lo scorso anno, nonostante i nomi siano rimasti gli stessi. Discorso diverso invece in Europa con il portiere svizzero che è riuscito a fare clean-sheet contro Manchester City e Stella Rossa.