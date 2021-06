Larsson è intervenuto in conferenza stampa in vista del match che vedrà la sua Svezia affrontare la Spagna. Il centrocampista dell’AIK ha voluto rivolgere un pensiero a Eriksen.

VICINANZA A ERIKSEN – L’episodio drammatico che ha colpito Christian Eriksen nel primo tempo della partita contro la Finlandia ha toccato tutti, soprattutto i suoi colleghi (vedi articolo). Ecco le parole dello svedese Sebastian Larsson che ha espresso solidarietà verso il centrocampista dell’Inter: «Quando siamo arrivati in Spagna, siamo stati raggiunti dalla terribile notizia. In questo momento l’unica cosa che conta è mostrare tutto il nostro supporto. La rivalità tra Danimarca e Svezia non deve esserci in un momento del genere. Christian è un collega e un essere umano, soffriamo insieme a lui e vogliamo fargli sapere che lo pensiamo e gli siamo vicini. Il calcio non è la cosa più importante e momenti come questi ce lo ricordano. Tutti i nostri pensieri vanno a Chris, alla sua famiglia e ai suoi compagni. Non vediamo l’ora di rivederti in campo».