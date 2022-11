L’Argentina trova i 3 punti, ma Lautaro Martinez è un flop – SM

L’Argentina trova i primi 3 punti mondiali e tiene vive le speranze di qualificazione. La gioia per la vittoria sul Messico viene meno a causa della prestazione sottotono di Lautaro Martinez

FLOP – Sportmediaset giudica così il rendimento di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è stato il peggiore in campo nell’Albiceleste, che ha sbloccato il match proprio dopo l’uscita dal campo del numero 22. In Argentina molti chiedono la titolarità di Julian Alvarez già contro la Polonia. Ma El Toro dell’Inter è un pupillo di Lionel Scaloni, che dalla data del suo esordio da titolare (2018, ndr) ha realizzato ben 21 gol con la maglia della Nazionale. E Scaloni sa che l’Argentina, per sognare in grande, ha bisogno anche del numero 10 nerazzurro e dei suoi gol.