Laporta: «Vedere la partita dell’Inter è stata una tortura! Niente miracolo»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, si è espresso sull’eliminazione degli azulgrana dalla Champions League per mano dell’Inter. Decisiva la vittoria dei nerazzurri contro il Viktoria Plzen

TORTURA − Laporta rivela lo stato d’animo del Barcellona davanti al risultato dell’Inter col Viktoria Plzen: «Il Bayern Monaco è una squadra molto consolidata, molto forte. Direi che è la migliore o una delle migliori squadre d’Europa. Per noi è stato molto difficile giocare sapendo di essere già eliminati. Vedere la partita dell’Inter è stata una tortura perché tutti speravano in un miracolo che alla fine non è avvenuto. Siamo molto grati ai tifosi per come hanno vissuto una giornata così difficile». Le sue parole riprese da Marca.