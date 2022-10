Laporta: «Superlega? I club scelgano il proprio destino! A breve novità»

Il Barcellona – oltre ad essere impegnata in campo, mercoledì sera arriva l’Inter al Camp Nou in Champions League – ha svolto lavori anche fuori. Oggi Assemblea dei soci con la Superlega come tema ricorrente. Ne ha parlato il presidente Laporta. Le parole riprese da Mundo Deportivo

A FAVORE −Le parole di Laporta in merito alla Superlega, torneo smorzato sul nascere dall’UEFA ma per il presidente catalano nulla è concluso: «Sosteniamo la Superlega, che fornirà soluzioni. Sarà una competizione alla pari, senza vantaggi solo per alcuni e senza stravolgimenti dei club-Stato (PSG o City, ndr). Dobbiamo essere i club che scelgono il proprio destino. Sarà una Lega aperta, basata sulla meritocrazia e sempre nel rispetto delle leghe nazionali. È una cosa che è in attesa di approvazione in Lussemburgo, e quando avrà il via libera potremo iniziare a lavorare senza pressioni per proporre un format che piaccia a tutti. A breve ci saranno novità». Anche l’Inter è stata coinvolta nel progetto Superlega per poi ritirare il proprio invito.