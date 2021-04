Laporta – Presidente del Barcellona -, intervistato dall’emittente spagnola TV3, prende posizione in merito al progetto Super League, annunciando che è tutto ancora in piedi nonostante lo stop annunciato nelle ultime ore. E si preannunciano importanti modifiche

RIVOLUZIONE NECESSARIA – Non ci sta Joan Laporta, sicuro dell’importanza che la Super League veda la luce: «Abbiamo una posizione di prudenza. È assolutamente necessaria ma l’ultima parola sarà dei soci. I grandi club investono molte risorse e dobbiamo ribadire la nostra posizione rispetto alla distribuzione dei ricavi. Deve essere una competizione allettante, basata su meriti sportivi. Difendiamo i campionati nazionali e siamo aperti al dialogo con la UEFA. Abbiamo bisogno di più risorse per realizzare questo grande spettacolo. Penso che ci sarà un’intesa. Ci sono state pressioni su alcuni club, ma la proposta esiste ancora. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutte queste considerazioni vanno tenute in considerazione, insieme ai meriti sportivi». Le dichiarazioni di Laporta fanno presupporre un’importante modifica al progetto iniziale a cui il Barcellona crede fortemente: non più competizione chiusa a inviti ma aperta a tutto attraverso un sistema di qualificazione?