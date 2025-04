Laporta sicuro: «Inter squadra forte, ma il Barcellona è migliore!»

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato qualche parola dopo la vittoria della Copa del Rey ai danni del Real Madrid. Tra pochi giorni c’è l’Inter.

SICUREZZA – Il Barcellona di Hansi Flick, prossimo avversario dell’Inter in semifinale di Champions League, ha vinto la Copa del Rey. Rimane in questo modo in corsa per il triplete. La squadra catalana ha battuto il Real Madrid, il presidente Joan Laporta ne ha parlato così: «È stata una partita piena di passione, competizione e calcio di alta qualità. È stata una partita dura, ma abbiamo dimostrato grande determinazione e abbiamo vinto grazie all’impegno dei giocatori. La squadra è molto coesa, tutti i giocatori hanno un grande amore per il Barcellona nei loro cuori, e possiamo fidarci del loro talento e del loro grande impegno, abbiamo un allenatore e uno staff tecnico di cui possiamo essere orgogliosi. Vincere la Coppa del Re ci dà una forte spinta morale per continuare a competere in campionato, tutto è possibile, ma dobbiamo continuare a lottare, il nostro obiettivo è anche vincere il titolo della Liga. L’Inter? L’Inter è una squadra forte, ma sappiamo di essere migliori di loro, abbiamo fiducia nella nostra capacità di ottenere più successi»