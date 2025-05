Laporta rivela: «Inter voleva Messi! Barcellona fu chiaro»

Joan Laporta, Presidente del Barcellona, ha raccontato della trattativa tra Inter e Barcellona per il possibile passaggio di un giovane Lionel Messi al Club nerazzurro. Nel farlo, il numero uno dei blaugrana ha spiegato la scelta assunta dalla sua società e comparato il caso a quello di un talento cristallino del presente.

LA CONVINZIONE – Joan Laporta, Presidente del Barcellona, ha concesso un’intervista al giornale spagnolo La Vanguardia, trattando anche del paragone tra Lamine Yamal e il giovane Lionel Messi. Nello spiegare la posizione del club blaugrana in merito al futuro del primo, la massima carica del Club culé ha rivelato un retroscena relativo al vecchio interessamento dell’Inter per la Pulga. Come in quel caso, l’intenzione dei catalani è sempre la medesima: «Lamine è un giocatore che può avere successo ovunque. Ne siamo consapevoli. Ciò è accaduto anche con Leo Messi, richiesto dall’Inter. Alla fine abbiamo deciso tutti, compreso il padre di Lionel, che il Barcellona sarebbe stato il progetto migliore per lui. E così è stato perché è diventato il migliore della storia».

Laporta conferma le intenzioni del Barcellona su Yamal, da molti paragonato a Messi

LO SCENARIO – Laporta ha poi proseguito indicando le prospettive future legate al prolungamento di Yamal con il Barcellona. Di seguito la sua visione: «Ha un agente, Jorge Mendes, con il quale comunichiamo facilmente. Il suo rinnovo è praticamente già stato concordato. Serve solo una ratifica». Insomma, la volontà dei blaugrana è chiara. Rendere Yamal una bandiera del Club, così come lo è stato Messi fino al difficile, e per lui molto sofferto, passaggio al PSG quattro anni fa.