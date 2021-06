Laporta: «Andiamo avanti con Superlega. Inter fuori per pressioni Uefa»

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato anche della delicata questione relativa alla Superlega durante l’assemblea dei soci del club. Il dirigente spagnolo, come riporta Mundo Deportivo, ha commentato anche l’uscita dell’Inter dalla competizione

NIENTE DIETROFRONT − Così Laporta sulla questione Superlega: «Continuiamo ad andare avanti. La UEFA ha fatto marciato indietro e ha ritirato il fascicolo disciplinare che ci permette di giocare la Champions League. Abbiamo ragione».

COME TUTTO EBBE INIZIO − Laporta ha fatto una sorta di excursus storico sulla questione: «Durante la campagna, i club si sono rivolti a noi per spiegare il progetto della Super League. Nel 2003 ho avuto l’esperienza del G-14. In seguito, con me come presidente del Barcellona, abbiamo fondato l’ECA. Quando siamo diventati presidenti, era una questione urgente e c’erano 11 club che lavoravano. Lo abbiamo presentato ai nostri avvocati, lo abbiamo studiato e per la prima volta ho visto che era fattibile. Prima aveva sempre generato polemiche e i club non erano d’accordo ma ora i club erano big in Europa: Real Madrid, Atlético Madrid, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Juventus, Inter e Milan».

CAPITALI − Il presidente del Barcellona ha poi parlato dei finanziamenti alla Superlega: «Organizzare una competizione dalla base di questi club era l’obiettivo. C’erano finanziamenti? Sì, un istituto finanziario aveva depositato 3.500 milioni per un progetto allettante e fattibile. Ed è arrivato in un momento in cui garantiva 700 milioni a stagione più le variabili. Non vorremmo commettere l’errore storico di non gareggiare in Coppa Europa per continuare in Coppa delle Fiere e poi la nostra diretta rivale ne aveva già qualcuna».

SOSTENIBILITÀ − Laporta ha parlato delle questioni economiche: «Ha coinvolto la sostenibilità dei club, ma abbiamo parlato con il resto dei club e abbiamo chiesto loro di accettare che avremmo sottoposto il format della competizione alla volontà dei nostri membri alla prossima Assemblea dei delegati. Oggi non posso votare il format del concorso perché non esiste ma il progetto è vivo. Questa condizione ci esonerava dal compenso che dovevano pagare i club usciti dal progetto Superlega».

VIA TANTI CLUB − Infine, Laporta ha commentato la fuga delle diverse squadre: «La UEFA ha reagito male, non ha voluto incontrarsi né discutere la questione e non abbiamo avuto altra scelta che parlare con i tribunali e ce n’è uno che fa notare che se la Uefa interviene contro questa Super League si consolida di fatto un monopolio. Un tribunale svizzero ha dichiarato alla UEFA di non poter sanzionare i club. L’Uefa minaccia ma ci sono club che non si sentono a proprio agio e c’è un club statale (non citava il Manchester City) che se ne va. I club statali giocano in vantaggio per recuperare le perdite. La UEFA continua a premere e il resto dei club inglesi se ne va. Liverpool e Manchester United , che erano tra coloro che hanno tirato la macchina, con Arsenal , Chelsea e Tottenham. Dopo, Milan , Inter, si è ritirato l’ Atlético Madrid , in una situazione delicata».