Lapo Elkann: “Agnelli ha fatto tanto per calcio italiano. Juventus-Inter…”

Intervenuto sul suo profilo ufficiale “Twitter”, Lapo Elkann ha parlato della decisione di rinviare Juventus-Inter, elogiando il cugino Andrea Agnelli e criticando le polemiche delle ultime ore scoppiate per una decisione quantomeno discutibile (ma non per tutti).

POLEMICHE INUTILI – Mentre impazzano le polemiche nelle ultime ore per il rinvio di Juventus-Inter (inizialmente in programma domani sera, a porte chiuse) e per le altre quattro partite della Serie A, Lapo Elkann sul suo profilo ufficiale “Twitter” si lancia in difesa del cugino e presidente dei bianconeri Andrea Agnelli, criticatissimo nelle ultime ore sui social. Ecco le sue parole: “Prima di essere juventini, interisti ecc. siamo italiani. Non dimentichiamocelo mai. Mio cugino Andrea ha fatto TANTO per la Juve e per il calcio italiano e internazionale. Gli voglio un mondo di bene e sono grato per ciò che ha dato e dà a noi juventini oltre che agli amanti di calcio. Mi viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di TUTTI”.