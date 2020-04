Lapadula: “Ripresa? Conta la salute! Coronavirus, calcio stravolto”

Gianluca Lapadula, ex giocatore tra le altre di Milan e Genoa, oggi attaccante del Lecce, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” nel raccontare la sua quarantena parla della possibile ripresa del campionato.

RIPRESA – Gianluca Lapadula dice la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A – fermato dell’emergenza Covid-19 -, e le dodici partite ancora da recuperare: «Posso solo sperare. Ma il calcio verrà dopo, perché conta la salute. Certo, anche in casa ci prepariamo, pensando alle 12 partite che mancano. Scienziati e istituzioni valuteranno i rischi. Comunque, sarà un calcio stravolto, con gli stadi vuoti, per mesi: un’assenza pesante soprattutto per il Lecce, che può contare su quasi 19.000 abbonati, praticamente il nostro giocatore in più».