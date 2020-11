Lanzafame: “Lukaku devastante! Troppe critiche sull’Inter. Lautaro Martinez…”

Romelu Lukaku Genoa-Inter

L’Inter dovrà fare a meno di Lukaku stasera nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Davide Lanzafame, attaccante dell’Adana Demirspor, parla di Lukaku e Lautaro Martinez in diretta su “Sky Sport 24”

CRITICHE ECCESSIVE – L’Inter stasera dovrà ancora fare a meno di Romelu Lukaku. Davide Lanzafame, ex attaccante tra le altre della Juventus, dice la sua sul belga e non solo: «Lukaku è devastante, fondamentale nelle due fasi. Poi so quanto è importante per Antonio Conte avere un attaccante con queste caratteristiche. Ci sono fin troppe critiche perché l’Inter gioca bene e crea tanto, poi nel calcio gli episodi fanno la differenza. Se avesse vinto con il Parma sarebbe vicina al primo posto. In Italia le critiche sono eccessive ma Conte lo sa e va avanti per la sua strada. L’Inter l’anno scorso ha segnato tantissimi gol e di certo non si peggiora in qualche mese. Lautaro Martinez saprà gestire questo momento di difficoltà con le reazioni in campo, tra l’altro lotta tanto per la squadra e questo non viene sottolineato. Conte però lo sa e lo schiera sempre. Lautaro fa un lavoro sporco devastante e anche l’anno scorso ha saputo collimare l’aspetto difensivo con quello realizzativo».