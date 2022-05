Lanna: «Inter all’ultima giornata? Si spera con una salvezza certa»

Lanna, presidente delle Sampdoria, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha detto la sua anche riguardo l’ultima sfida di campionato contro l’Inter.

L’ULTIMA DI CAMPIONATO – Marco Lanna su Radio Anch’io Sport esclude un ‘atteggiamento rilassato’ con l’Inter all’ultima giornata, ma non vuole arrivarci senza una matematica certa: «Con questa determinazione sono sicuro che riusciamo a portare a casa l’obiettivo salvezza. Inter all’ultima giornata? Di sicuro non vogliamo arrivare a giocarsi la salvezza l’ultima giornata di campionato a Milano. Già da oggi si ritorna a lavorare perché non vorremmo arrivare all’ultima partita per poter far punti a Milano perché potrebbe diventare complesso, le prossime due partite saranno importanti per la salvezza matematica».