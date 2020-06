Lanna: “Godin non adatto a 3? Strano. Inter, forse c’è qualcos’altro sotto”

Lanna ha parlato delle prestazioni di Diego Godin in questa stagione, sottolineando l’esperienza e le qualità del centrale dell’Inter. Secondo l’ex difensore la questione potrebbe non essere solo tecnica. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

QUESTIONE TATTICA E NON SOLO – Marco Lanna fa il punto della situazione sull’ex Atletico Madrid, ora all’Inter: «Godin inadatto alla difesa a tre? Strano. Ci sono differenze nel giocare a tre o a quattro, ma uno esperto come lui non può diventare scarso per questo. Può esserci da adattarsi ai movimenti diversi, ma forse c’è qualcos’altro sotto, non solamente un fattore tecnico. Godin è esperto, un ottimo difensore che sia all’Atletico che in nazionale ha fatto vedere quanto vale. Vero anche che se gioca Godin è centro-destra, con Skriniar che va dall’altra parte: avendo Bastoni mancino, forse, Conte ha così i difensori sui loro piedi forti per poter impostare meglio».