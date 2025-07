Lang senza paura: «Napoli, voglio vincere lo scudetto. Tutte da battere»

Noa Lang si è presentato in conferenza stampa ieri a Dimaro ai tifosi del Napoli. L’esterno, appena ufficializzato dal club azzurro, ha mostrato di non avere paura delle rivali, tra cui l’Inter.

SFIDA – Noa Lang non ha affatto paura delle aspettative e delle rivali della sua nuova squadra: «Il Napoli è un grande club, ci sono tifosi ovunque. Ho passato solo due giorni in città e ho visto bandiere ovunque. Non ci sono paragoni con l’Olanda e il modo di vivere il calcio lì. Vincere lo Scudetto mi renderebbe molto felice, ma andiamo piano e pensiamo a fare buone prestazioni. Le squadre da battere? Tutte, ce ne sono altre 19 sul nostro percorso»