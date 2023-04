Landucci: «Abbiamo fatto 59 punti sul campo, siamo ottimisti»

Il vice allenatore della Juventus Marco Landucci ha commentato su Dazn la sconfitta della Juventus contro la Lazio, sottolineando ancora i punti senza la penalizzazione.

PENALIZZAZIONE – In casa Juventus si fa fatica a digerire la penalizzazione, Marco Landucci ha commentato così dopo la sconfitta contro la Lazio: «Siamo ottimisti per la rimonta di Champions League, aspettiamo ovviamente il 19 aprile per questa sentenza. Sul campo abbiamo fatto 59 punti, aspettiamo. Al momento in classifica ne abbiamo 44, noi come abbiamo sempre fatto ragioniamo partita dopo partita e vediamo la sentenza. Da lì ripartiamo, adesso recuperiamo e giovedì abbiamo una partita importante in cui vogliamo fare bene».