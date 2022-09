L’Anderlecht rialza la testa con una vittoria, ma Esposito non influisce nel 4-1

L’Anderlecht torna a vincere, 4-1 in casa contro il Kortrijk dopo un filotto di ben tre sconfitte e un pareggio. Non influisce l’ingresso di Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter.

VITTORIA – L’Anderlecht supera il momento no vincendo in casa 4-1 contro il Kortrijk. Nel primo tempo sblocca il risultato Vershaeren. Nel secondo tempo Ashimeru, Vertonghen e Refaelov trascinano la squadra alla vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio. Non influisce l’ingresso del giocatore in prestito dall’Inter, Sebastiano Esposito, entrato al 76esimo minuto di gioco. I primi posti restano ancora distanti visto l’ottavo posto occupato dalla squadra.