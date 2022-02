Lamouchi: «Inter più concentrata se esce dalla Champions! Se parte Lautaro Martinez…»

Lamouchi non si sbilancia sulla lotta scudetto. L’ex centrocampista dell’Inter, intervistato dal giornalista Alaimo per la rubrica “A tu per tu” del portale Tutto Mercato Web, non si dispera in caso di addio di Lautaro Martinez in estate

SCUDETTO E MERCATO – Per Sabri Lamouchi il Milan può vincere la Serie A ma non parte con i favori del pronostico: «Mi piace il lavoro di Stefano Pioli. Ha una squadra meno esperta e sta facendo bene. Se vincesse il Napoli sarebbe un traguardo storico. Ma l’Inter resta favorita». Sulle difficoltà della squadra nerazzurra nell’ultimo periodo Lamouchi vede una soluzione immediata: «Vero, ma se uscisse dalla Champions League potrebbe concentrarsi più sul campionato…». Alla domanda di mercato del collega Alessio Alaimo per Tutto Mercato Web Lamouchi taglia corto: «I grandi giocatori sono importanti, ma le società di più. Se Inter e Juventus lasceranno partire Lautaro Martinez e Paulo Dybala vorrà dire che avranno trovato i sostituti». Queste le parole di Lamouchi sulle principali vicende calcistiche italiane.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo