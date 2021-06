Lainer porta in vantaggio l’Austria e dedica il gol a Eriksen: «Stay strong»

Lainer, nel corso del match di Euro 2020 tra Austria e Macedonia del Nord, ha dedicato il gol con cui ha sbloccato l’incontro a Eriksen.

FORZA CHRIS – Il difensore austriaco del Borussia Mönchengladbach, Stefan Lainer, ha portato in vantaggio la propria nazionale nella prima partita del girone C e ha mostrato una maglia con scritto “Eriksen Stay Strong” dedicando il gol al centrocampista danese. È solo l’ultimo dei messaggi d’affetto che stanno arrivando al numero 24 dell’Inter Christian Eriksen da tutto il mondo, per un episodio che ha colpito tutti.

🇦🇹👏 Stefan Lainer, futbolista austriaco del Borussia Mönchengladbach, le dedicó su gol a Eriksen 💪❤️ "Mantente fuerte, Eriksen" 🥺⚽️ ¡Gestos que valen ORO! pic.twitter.com/DJqnyhOFlD — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 13, 2021