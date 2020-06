L’agente Lippi: “Politano-Spinazzola, ho lottato con i miei assistiti. Conte…”

Intervistato ai microfoni de “Il Foglio”, l’agente Davide Lippi ha parlato dello scambio sfumato tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola e di Antonio Conte

SCAMBIO – Queste le parole dell’agente Davide Lippi sullo scambio sfumato tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. «Se penso alla trattativa più prestigiosa mi viene subito in mente quella di Franck Ribery alla Fiorentina. Una grandissima operazione per tutte le parti coinvolte, ma anche molto sofferta. Non meno di quella, poi sfumata, che avrebbe portato Leonardo Spinazzola all’Inter e Matteo Politano alla Roma: mi sono trovato a lottare con i miei assistiti, insieme ci siamo esposti con azioni molto forti nei confronti di grandi dirigenti e club. Mi hanno reso orgoglioso, sono cresciuti con noi e hanno apprezzato la nostra difesa nei loro confronti».

PROGETTO – Lippi su Antonio Conte. «Conosco Antonio Conte e so che se vuole quell’atleta, c’è un motivo per il quale il club farà di tutto per regalarglielo. Il progetto continua anche grazie al grande lavoro di Luciano Spalletti. Antonio è un uomo di spessore, porta tutti a dare qualcosa in più».

Fonte: Alessandro Rimi – Il Foglio