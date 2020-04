La Uefa manda una lettera: tre richieste alle Federazioni – Sky

La Uefa ha mandato una lettera alle Federazioni in cui ha comunicato tre richieste per il piano di ripartenza dei campionati attualmente sospesi. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

LE TRE RICHIESTE – Nella lettera della Uefa ci sono tre richieste e un limite temporale alle Federazioni europee: «Nella lettera inviata tra ieri e oggi si chiede alle Federazioni di fare tre cose, comunicare il piano di ripresa dei campionati, la data di ripresa e i format per dare certezze alla Uefa. C’è un mese di tempo per comunicare il piano di battaglia per finire i campionati seguendo le indicazioni che il Comitato Esecutivo aveva dato, tentare di arrivare in fondo senza cambiare il format, il piano B di finire cambiando il format o il piano C di bloccare le classifiche al momento dello stop nel caso non fosse possibile finire i campionati. Da adesso al prossimo mese le Federazioni hanno l’obbligo di comunicare alla Uefa come portare a termine la stagione. Questa è la novità contenuta nella lettera inviata dalla Uefa alle Federazioni».