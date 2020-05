La Uefa ha il calendario: finale Champions League il 29 agosto – CdS

Il “Corriere dello Sport” illustra il calendario delle coppe europee. La Uefa ha le idee chiare: si gioca ad agosto.

SCELTA FATTA – La finale di Champions League 2019-2020 si giocherà a Istanbul sabato 29 agosto. Così ha stabilito la Uefa e ha confermato la federcalcio turca ieri. La Lega vuole riprendere il campionato il 12 giugno, con Erdogan concorde, terminandolo entro fine luglio. Il numero uno della federazione turca, la Tff, Nihat Ozdemir, ha garantito al presidente Ceferin che esistono condizioni e tempistiche per portare tutto a termine. La finale di Europa League invece sarà il 26 agosto a Danzica, in Polonia.

CALENDARIO CHIARO – Il piano Uefa è chiaro. E al momento non esiste alternativa. Per il 2 agosto dovranno essere finiti tutti i campionati, con qualsiasi formula. A quel punto inizieranno le coppe europee. Si potrebbe cominciare giovedì 6 con Siviglia-Roma e Inter-Getafe, poi il 7-8-9 ecco le 4 gare di Champions degli ottavi. A Nyon hanno deciso che le gare europee non si incastreranno coi campionati, ma avranno uno spazio tutto loro nell’ultimo mese disponibile.

PARADOSSO – Pazienza se qualcuno non potrà giocare in patria per decisione del governo. Vedi Lione e Psg, con la Ligue 1 chiusa. I tabelloni ripartiranno da dove si sono fermati e bisognerà mantenersi in forma. Del resto squadre disposte a non giocare non ce ne sono. I milioni che garantisce la Uefa fanno gola a tutti.

PIANO ALTERNATIVO – Uno dei vice presidenti Uefa, Zoran Lakovic, non ha escluso una revisione in corsa del format per garantire lo svolgimento. Final eight o final four da disputare in un’unica location, qualora le condizioni sanitarie dei singoli paesi non consentissero la ripresa.