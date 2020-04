La Uefa ha deciso: coppe ad agosto, ecco il calendario – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta l’idea della Uefa di completare le coppe europee ad agosto. Ecco l’ipotesi di calendario.

COPPE AD AGOSTO – La Uefa ha deciso la strada principale per portare a conclusione le coppe europee. Da Nyon l’orientamento è quello di un calenadio a blocchi. Dare spazio ai campionati e poi concentrare Champions ed Europa League ad agosto. Per il momento senza tagli alle partite. In questo caso anche gli ottavi di Europa League che vedono impegnate l’Inter col Getafe e la Roma col Siviglia sarebbero in gara doppia: la prima il 29-30 luglio o a inizio agosto.

IL CALENDARIO – Nell’ultima simulazione fatta dalla Uefa si prevedeva di giocare gli ottavi di ritorno di EL il 6 agosto, i quarti il 10 e il 13 con andata e ritorno, le semifinali il 17 e il 20 con la finale il 27. Per la CL ottavi di ritorno il 7 e l’8, quarti l’11-12 e il 14-15 tra andata e ritorno, le semifinali il 18-19 e il 21-22 il ritorno, con finale il 29. Di questa ipotesi si parlerà domani coi segretari delle federazioni nazionali e poi nel tavolo di mercoledì con l’Eca e le European Leagues.

TUTTO DA DEFINIRE – Le previsioni comunque sono sensibili a eventuali cause di forza maggiore. Ipotizzare trasferte da un paese all’altro ad agosto potrebbe essere più facile che a giugno o a luglio. Vietato escludere tagli perché pare complicato giocare ogni tre giorni col gran caldo estivo e gli spostamenti da un paese all’altro. Le coppe europee 2020-2021 poi inizierebbero il 20 ottobre