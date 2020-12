La “Top 100” mondiale del 2020: presenti 4 giocatori dell’Inter

Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Il quotidiano inglese “The Guardian” ha stilato la classifica dei 100 calciatori migliori del 2020. Presente una nutrita rappresentanza della Serie A con 4 giocatori dell’Inter

Ormai si avvicina la fine dell’anno e come ogni fine di anno che si rispetti è tempo di bilanci e di classifiche. Come di consueto il quotidiano inglese “The Guardian” ha stilato, con la collaborazione di diversi giurati in tutto il mondo, la classifica dei 100 migliori calciatori del pianeta nell’anno che si avvia a concludersi. Il risultato ha premiato Robert Lewandowski, l’attaccante polacco del Bayern Monaco è infatti risultato primo in classifica, seguito da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che guida la nutrita rappresentanza della Serie A italiana. Sono 17 i giocatori del nostro campionato presenti in questa classifica e 4 sono dell’Inter. Troviamo infatti Romelu Lukaku al 19° posto, Lautaro Martinez al 44°, Achraf Hakimi al 76° e Nicolò Barella, unico italiano insieme a Ciro Immobile, al 92° posto.

GLI ALTRI ITALIANI – Oltre a Cristiano Ronaldo (3°) e ai citati sopra giocatori dell’Inter, gli altri giocatori del nostro campionato sono Ciro Immobile (24°), Zlatan Ibrahimovic (25°), Alejandro Gomez (32°), Paulo Dybala (39°), Duvan Zapata (57°), Josip Ilicic (61°), Kalidou Koulibaly (62°), Dries Mertens (84°), Robin Gosens (91°), Alvaro Morata (95°) e Luis Alberto (98°).