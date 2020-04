La Serie B vuole giocare, per concludere serviranno tre mesi – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che la Serie B vuole concludere la sua stagione, ma avvisa anche che serviranno tre mesi dalla ripresa.

TEMPI NECESSARI – Anche la Serie B è determinata a portare a termine la sua stagione. E per farlo avrà bisogno di almeno tre mesi. Lo ha deciso ieri il consiglio direttivo collegato in videoconferenza che all’unanimità ha deliberato la necessità per concludere la stagione in considerazione di ragioni di ordine tecnico, atletico, organizzativo di almeno tre mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti. Il termine della stagione, di conseguenza, potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa. La tempistica è frutto delle consultazioni tra i vari club. Ci sono società perplesse, ma l’orientamento generale è quello di concludere la stagione sul campo.