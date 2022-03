La Serie A studia un torneo in USA durante il Mondiale in Qatar: i dettagli – CdS

La Serie A studia da mesi la possibilità di disputare un torneo parallelo al campionato, da completare eventualmente in USA durante il Mondiale. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

TORNEO PARALLELO – La Lega Serie A lavora da mesi a un progetto con l’idea di tenere comunque allenati i calciatori che non scenderanno in campo in Qatar, ma anche puntando ad aumentare la propria visibilità all’estero. Si tratta di un torneo da organizzare tra le venti squadre del massimo campionato durante la prossima Coppa del Mondo, che si giocherà tra novembre e dicembre. L’idea iniziale era quella di spostare tutto il campionato negli USA per un mese intero, il piano, però, è troppo complesso logisticamente e anche economicamente. L’ultima idea in fase di sviluppo è quella di sputare la fase iniziale in Italia, per poi spostare solo la fase finale (con ad esempio solo otto squadre) all’estero, con il torneo che verrebbe comunque finanziato tra sponsor e broadcaster interessati ai diritti TV, sia locali che italiani.

NON SOLO USA – Negli ultimi giorni è emersa anche la possibilità di disputare il torneo negli Emirati Arabi, in particolare ad Abu Dhabi, per cercare di sfruttare la visibilità in termini di diritti TV.

Fonte: Corriere dello Sport

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.