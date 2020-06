La Serie A riparte: piÃ¹ cambi e bisogno di turnover, cosa farÃ  Conte? – GdS

La Serie A riparte: più cambi e bisogno di turnover, cosa farà Conte? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come alla ripresa della Serie A sarà necessario gestire le forze. Conte modificherà il suo approccio?

NECESSITA’ DI ROTAZIONE – Il calcio che riparte ha indivuduato l’antivirus: si chiama turnover. La rotazione dei giocatori sarà fondamentale per combattere la stanchezza, prevenire gli infortuni e tenere alto il livello del gioco. Il turnover può essere strutturale (cambiando un di-screto numero di titolari da una partita all’altra) o contingente (mantenendo una formazione standard ma affidandosi alle cinque sostituzioni possibili effettuandole relativamente presto nel corso della partita). Proprio il numero più ampio di cambi è la grande novità della ripresa calcistica e il primo tema dibattuto riguarda naturalmente chi si possa avvantaggiare di più dalla situazione. Opinione comune e condivisibile è che i top club sfrutteranno pienamente la loro ampia panchina. Ma non si deve nemmeno sottovalutare l’impatto che la nuova regola avrà sulle piccole, in particolare sulle squadre che fanno della fisicità e dell’aggressività il loro tratto distintivo. Il fisiologico calo di cui spesso queste formazioni soffrono negli ultimi venti minuti potrebbe essere evitato o contenuto, con effetti positivi anche sui risultati.

CONTE CAMBIERA’? – Sarà curioso vedere se, costretto dalle circostanze, Antonio Conte modificherà i criteri di gestione della rosa. L’Inter è la squadra che effettua più tardi il primo cambio (62’) e quasi anche il secondo (74’, solo la Fiorentina si muove al 75’). Ed è ultima in Serie A per minutaggio dei panchinari con 1274 minuti complessivi (la Juventus è prima con 1938). Forse non è un caso che i nerazzurri abbiano avuto un solo gol da giocatori subentrati. Sanchez sta bene, Eriksen è pronto, insomma Conte ha qualche arma in più da sfruttare sia durante la gara sia nella formazione iniziale. Rispetto alla partita precedente Conte ha cambiato in media 2,71 titolari contro i 3,12 di Sarri, i 3,29 di Gasperini e i 3,64 del Napoli. Il dato complessivo della Serie A è in calo rispetto allo scorso campionato (2,59 cambi rispetto alla formazione precedente contro i 2,89 del 2018-19), ma incide l’addio di Allegri (che arrivava costantemente a 4) e l’esonero di Ancelotti (che l’anno scorso aveva chiuso a 4,62). La Lazio è quintultima in questa classifica, segnale inequivocabile che Simone Inzaghi ha i suoi titolari e si affida a loro nella volata-scudetto