La Serie A punta ad allenarsi a maggio, ma Ã¨ tutto da stabilire – TS

La Serie A punta ad allenarsi a maggio, ma è tutto da stabilire – TS

“Tuttosport” fa il punto sulla ripresa degli allenamenti in Serie A. I club puntano maggio come data, ma ci sono cose da valutare.

RIPRESA A MAGGIO – Il calcio italiano spera di riuscire a rimettersi in moto al termine dell’ulteriore proroga delle misure restrittive del governo. Dopo il 13 l’aspettativa è di avere altre due settimane o qualche giorno in più, fino al 3 maggio. Al termine di questo periodo il calcio potrebbe ripartire con gli allenamenti, ovviamente con tutte le opportune tutele. Di questa previsione si è parlato durante la videoconferenza di ieri delle componenti del calcio italiano con Gravina. Questa data coincide col rientro dall’estero dei vari giocatori tornati nei loro paesi di origine. L’Inter ad esempio completerà entro Pasquetta le operazioni di rientro dei sette giocatori partiti nelle scorse settimane. Poi partiranno 14 giorni di quarantena. Ma c’è chi vuole anticipare a fine aprile, tipo la Lazio.

CON QUALI PRECAUZIONI? – Le incognite però non mancano. Restano ancora da definire i protocolli medici, allo studio all’apposita commissione Figc che tornerà a riunirsi martedì. Senza dimenticare l’opposizione di numerosi club ad ogni livello che non ne vogliono sapere di tornare in campo.