La Serie A progetta il calendario, idea di ripartenza il 9-10 giugno – CdS

Il “Corriere dello Sport” presenta l’idea di calendario che sta sviluppando la Serie A. La data è quella del 9-10 giugno.

DATA LIMITE – La Serie A non ci sta. E sta lavorando a un’ipotesi di calendario per ripartire. L’ultima data utile per riprendere a giocare è il 14 giugno. Altrimenti non ci saranno più i tempi per completare campionato e Coppa Italia. L’orientamento infatti è quello di disputare l’intero torneo, evitando i playoff.

INIZIO IN CHIARO – L’idea è tornare in campio per la prima gara ufficiale il 9 e il 10 giugno con le semifinali di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. Questa è l’intenzione perché i due match andrebbero in chiaro sulla Rai. Il ministro Spadafora infatti è un grande sostenitore delle partite in chiaro, fin dall’inizio di questa emergenza.

TUTTO DA STABILIRE – Una decisione però non è ancora stata presa. L’alternativa è ripartire con l’ottava giornata di ritorno. Fermo restando che i quattro recuperi andranno giocati il prima possibile per portare tutti allo stesso numero di gare.