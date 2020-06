La Serie A prepara il tifo virtuale, ecco le idee dell’Inter – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa il punto sul tifo virtuale della Serie A. I club decideranno la prossima settimana. Ecco le idee dell’Inter.

TIFO, MA VIRTUALE – Le foto e i video dei tifosi che rimbalzano dai social alle tribune, le sagome di cartone in curva, gli striscioni, i cori registrati, le colonne sonore di sempre. La Serie A riapre oggi senza tifosi e prova comunque a ricostruire l’atmo- sfera pre-Covid 19, a salvare il fattore campo. L’esperimento del pubblico virtuale visto in televisione per tutta la durata della finale di Coppa Italia non sarà riproposto in campionato per colpa dei costi troppo elevati.

SETTIMANA PROSSIMO L’ACCORDO – La Lega, però, ha in mente qualcosa di molto simile, sempre usando il software dei videogame: oggi e domani, nei 4 recuperi, si faranno i test per poter utilizzare la stessa tecnologia di Napoli-Juve ma solamente in determinati momenti delle partite, come l’ingresso in campo, la fine del primo tempo e della partita, i gol. A metà della prossima settimana i club si riuniranno e si sceglierà una strada comune: solo con l’okay di tutte le società potranno partire – magari nel prossimo weekend – le immagini virtuali, simili o uguali per tutte le squadre, che daranno l’idea di stadi «mossi» a chi guarda la partita in televisione.

OPZIONE INTER – Ma i club si muovono anche individualmente e già nelle partite di oggi e domani gli stadi orfani dei tifosi saranno in qualche modo riempiti. L’Inter ad esempio lancia l’iniziativa «Together as a team», con un muro social costruito utilizzando le foto e i video dei tifosi nerazzurri. Al Meazza quest’anno il pubblico medio a partita ha superato quota 65mila: da domani sera insieme alle due file di led normalmente presenti a bordocampo ci sarà un terzo led lungo 110 metri, dove appariranno i volti dei tifosi. Che potranno condividere selfie o video Instagram prima e durante la partita utilizzando un hashtag segreto, svelato il giorno della partita sui canali social del club.