La Serie A pensa a uno sconto per Sky e DAZN, ecco perchÃ© – CdS

La Serie A pensa a uno sconto per Sky e DAZN, ecco perché – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che i club di Serie A sono intenzionati a concedere uno sconto a Sky e DAZN sui diritti tv.

DIRITTI DA PAGARE – Se il calcio ripartirà, e l’idea è che succeda, la conseguenza è che ci sarà un contenimento delle perdite di tutto il sistema. Verrà scongiurato soprattutto il pericolo che le tv, quindi Sky, DAZN e Img che ha i diritti per l’estero, interrompano i pagamenti. I contratti sono blindati e non ci sono margini per interrompere i versamenti, ma il rischio quantomeno di una sospensione è stato preso in considerazione da tutte le società. Col campionato che riprenderà c’è comunque l’ipotesi di concedere uno sconto alle tv.

NELLA PROSSIMA STAGIONE – La Serie A si rende conto che l’emergenza coronavirus ha avuto un peso anche per i broadcaster e medita di andargli incontro. La strada è quella di uno sconto, non necessariamente sulla quota di questa stagione. più probabilmente sulla prossima, permettendo così ai club di non dover compensare alcun ricavo, gestendo la cosa nel bilancio successivo.

VANTAGGI FUTURI – Le tv però dovranno concedere qualcosa in cambio. Col nuovo trienno che inizierà nel 2021 la Serie A non può permettersi una contrazione del valore dei diritti tv. Anzi punta a un incremento. Sky e DAZN si dovranno impegnare ad evitare strategie per abbassare i prezzi.