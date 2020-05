La Serie A nel prossimo campionato pensa a riaprire gli stadi – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che si comincia a parlare di riapertura degli stadi per il prossimo campionato di Serie A.

DISCORSO DA INIZIARE – Nulla di fattibile al momento, ma delle partite a porte aperte si ricomincia a parlare anche in Italia. No, aspettate. La ripartenza è già abbondantemente sofferta per metterci un altro, gigantesco, punto interrogativo. Sembra una vita, ma solo meno di tre mesi fa, il nostro calcio si divise fra porte aperte o chiuse mentre la tragedia era ormai incombente. Meglio avvicinarsi a questo argomento con grande prudenza. Nel Paese che riparte, però, si può anche pensare che questo domani sia meno lontano.

ESEMPIO ATLETICA – Ne ha parlato ieri Manuel Tuzi, deputato 5 Stelle: «Oggi le porte chiuse sono obbligatorie — ha detto Radio Roma Capitale-Rete Sport —. Senza dare false illusioni dobbiamo però ragionare, in vista del prossimo campionato, sul come ripopolare gli stadi italiani. Come riaprono scuole, teatri e cinema secondo i criteri del Cts, così dobbiamo ipotizzare le condizioni per la riapertura degli stadi». La speranza si chiama anche atletica. Il 17 settembre, a Roma, il Golden Gala Pietro Mennea dovrebbe svolgersi allo stadio dei Marmi con una significativa presenza di pubblico: circa tremila persone.